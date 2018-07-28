В Техасе в доме престарелых застрелили трех человек

Три человека убиты в результате стрельбы, открытой в доме престарелых в городе Робстаун (штат Техас). Об этом сообщил в распространенном заявлении шеф городской полиции Эрасмо Флорес, передает ТАСС.

По его данным, наряды блюстителей порядка были направлены в дом престарелых в связи с сообщениями о произошедшей там стрельбе в 19:00 по местному времени (03:00 мск субботы). "Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы на момент прибытия полиции, угроза была устранена", - информировал начальник полиции Робстауна. Он не уточнил, был ли пойман убийца и какова его судьба.

Позднее в дополнительном заявлении Флорес уведомил об обнаружении еще двух тел в другом здании Робстауна, принадлежавшем одному из убитых в доме престарелых. Все жертвы пока не опознаны. "Речь идет о расследовании убийства, мы не позволим, чтобы что-то ему мешало", - добавил шеф полиции.

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