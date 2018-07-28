США намерены разместить оружие в космосе

28 июля 2018 11:32 (UTC+04:00)

В США хотят размещать в космосе оружие и датчики для обнаружения пуска ракет, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Drive.

Сообщается, что сенат требует "во что бы то ни стало" разместить вооружения в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

Отмечается также, что датчики должны появиться к 2022 году. Они будут следить за определенными частями мира и странами, например Ираном и КНДР.

Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган. СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.

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