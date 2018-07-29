Не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара в Калифорнии

По меньшей мере пять человек стали жертвами крупного лесного пожара, бушующего на севере штата Калифорния. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщило агентство Associated Press.

Ранее было известно о двух погибших пожарных. По данным агентства, жертвами стихии стали двое малолетних детей и 70-летняя женщина, приходившаяся им родственницей. Они проживали вблизи города Реддинг.

Как отмечают в полиции, пропавшими без вести числятся, по разным оценкам, от 12 до 20 человек.

Из-за пожара, бушующего в округе Шаста на протяжении уже почти недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек. Огнем охвачено свыше 320 кв. км. За минувшие сутки площадь возгорания увеличилась более чем в полтора раза. Борьбу со стихией ведут более 3,4 тыс. пожарных, задействованы около 20 вертолетов. Пламя к настоящему моменту удалось локализовать лишь на 5%.

Пожар уничтожил уже более 500 домов и построек и угрожает еще примерно 5 тыс. строений. Как сообщают пожарные службы, борьбе со стихией мешает сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе. Сильные ветра также не способствуют тушению огня, однако благодаря им пламя теперь движется в сторону от населенных пунктов, включая город Реддинг, где проживают около 90 тыс. человек.

В субботу президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.

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