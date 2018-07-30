Майк Помпео: США стремятся к партнерству, а не доминированию в АТР

30 июля 2018 19:37 (UTC+04:00)

Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается не в доминировании, а в стремлении к партнерству, основанному на взаимном уважении, заявил в рамках выступления на Азиатско-Тихоокеанском бизнес-форуме госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"США стремятся не к доминированию, а к партнерству (в Азиатско-Тихоокеанском регионе)", — сказал он.

Помпео добавил, что это "сотрудничество должно быть основано на взаимном уважении … это стратегия не зависимости, а партнёрства".

По словам госсекретаря, США стремятся к разрешению всех территориальных конфликтов и спорных вопросов, поскольку "стабильность и мир в регионе в интересах всего мира".

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