Трамп объяснил необходимость усиления мер безопасности на южной границе

31 июля 2018 16:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объяснил необходимость усиления безопасности на южной границе рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике, передает РИА Новости.

"Одной из причин, по которой нам необходима сильная безопасность на границах, является рост уровня смертности из-за убийств в Мексике на 27% в 2017 году, было убито 31174 человека, это рекорд. Демократы хотят открытых границ. Я же хочу максимальную безопасность на границах, а также уважения к иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и нашим профессиональным правоохранительным органам", — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявлял в Twitter, что ему "придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены". По мнению Трампа, "необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т. п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах".

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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