США договорились о продаже Дании противоракет SM-2 на $152 млн

1 августа 2018 03:51 (UTC+04:00)

Госдепартамент одобрил сделку о продаже 46 противоракет SM-2 Дании на сумму $152 млн. Об этом, как передает ТАСС, говорится в пресс-релизе, опубликованном Пентагоном во вторник.

Как говорится в заявлении, продажа этих ракет "окажет поддержку союзнику по НАТО, важной силе для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в регионе".

Продажей противоракет будет заниматься американская компания Raytheon. SM-2 уничтожают баллистические ракеты прямым попаданием в них, то есть за счет кинетической энергии, выделяемой при ударе.

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Следующий президент Мексики рассчитывает на перезаключение NAFTA в августе
Другие страны 02:38
Зариф назвал США единственным виновником прекращения переговоров с Ираном
Ядерная программа 00:33
Россия надеется на участие США в переговорах по Сирии в астанинском формате
Россия 31 июля 20:19
Россия выиграла у США право проведения Всемирного энергетического конгресса
Россия 31 июля 19:21
США в ближайшие месяцы приступят к формированию военно-космических сил
США 31 июля 18:28
Трамп объяснил необходимость усиления мер безопасности на южной границе
США 31 июля 16:18
Лента новостей
Двое пострадавших при крушении самолета находятся в критическом состоянии - СМИ
Другие страны 04:08
При крушении самолета в Мексике никто не погиб - губернатор (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 03:00
Следующий президент Мексики рассчитывает на перезаключение NAFTA в августе
Другие страны 02:38
Абульфас Гараев: Благодаря вниманию и заботе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Габалинский фестиваль вошел в число самых престижных международных фестивалей
Общество 01:23
Число пострадавших при столкновении поездов в Перу достигло 23 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 01:09
В Греции опознали 76 жертв сильнейших пожаров
Европа 01:06
Зариф назвал США единственным виновником прекращения переговоров с Ираном
Ядерная программа 00:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ, сохраняя свою богатую историю и культурное наследие, всегда открыт для новых идей
Общество 31 июля 23:51
Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии
Общество 31 июля 23:11