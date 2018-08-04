В КНДР призвали США не приносить в жертву достигнутые договоренности

Договоренности США и Северной Кореи на высшем уровне не должны быть принесены в жертву внутренней политической борьбе в Соединенных Штатах, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо на полях саммита АСЕАН в Сингапуре, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

"Нельзя допустить, чтобы совместное заявление КНДР и США стало жертвой внутриполитической борьбы в Соединенных Штатов", — приводит слова Ли Ён Хо агентство.

По его словам, договоренности США и КНДР должны выполняться сбалансированно, синхронно и поэтапно. "Основным ключом, гарантирующим полное выполнение совместного заявления КНДР и США, является установление доверия", — добавил Ли Ён Хо.

Для этого, отметил он, "необходимы одновременные действия обеих сторон, нужны поэтапные меры, начиная с того, что можно сделать".

В субботу Ли Ён Хо и госсекретарь США Майк Помпео пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования участников министерских встреч АСЕАН и их партнеров по диалогу в Сингапуре.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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