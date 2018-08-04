Природный пожар в Калифорнии начался из-за спущенного колеса

4 августа 2018 21:14 (UTC+04:00)

Причиной самого крупного природного пожара, бушующего уже почти две недели на севере американского штата Калифорния, стало спустившее колесо автомобиля, из-за чего металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в субботу телекомпания CNN.

Она таким образом уточнила предварительную информацию Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата. Специалисты управления охарактеризовали причину начала пожара "Карр" 23 июля как "механическую поломку средства передвижения".

Согласно последним данным управления, пожар "Карр", полыхающий в округе Шаста, охватил территорию площадью 573,9 кв. км. Его удалось локализовать на 41% по сравнению с 20% неделю назад. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек.

Пожар уничтожил уже 1073 дома и 14 коммерческих зданий, угрожая еще 1358 строениям. Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, а в целом в Калифорнии стихийное бедствие унесло жизни восьми человек.

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