В США 11 сослуживцев выиграли в лотерею $543 млн

4 августа 2018 21:41 (UTC+04:00)

Одиннадцать сослуживцев из Санта-Клары (штат Калифорния) выиграли в лотерею Mega Millions $543 млн. Как сообщила телекомпания NBC, это крупнейший выигрыш в истории этого американского штата, передает ТАСС.

Роланд Рейес, предъявивший счастливый билет, отказался назвать финансовую организацию, в которой он и остальные сослуживцы работают. "Мы хотим остаться на работе. Нам нравится наша компания, нам нравится то, что нам удалось в ней создать. Мы хорошо проводим время и хотели бы сохранить свой коллектив", - приводит телекомпания заявление Рейеса.

По его словам, его сослуживцам от 21 до 61 года, все они редко играют в лотерею, но в этот раз не смогли устоять, услышав о размере выигрыша. "Это был чистой воды экспромт. Я спросил, слышали ли они о джекпоте, и сказал, что мы просто должны сыграть", - отметил американец.

Он не уточнил, как сослуживцы поступят с деньгами. Они могут получить выигрыш полностью, но ежегодными траншами в течение 29 лет. Или же забрать сразу $320,5 млн, в обоих случаях они обязаны заплатить федеральный налог.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд, и их владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

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