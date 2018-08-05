Трамп прокомментировал возможность ирано-американского саммита

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о его встрече с иранским президентом — за Тегераном, и добавил, что экономическая ситуация в Иране ухудшается, сообщает РИА Новости.

Трамп ранее не исключил встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий для встречи не требуется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. В Тегеране ответили, что для начала США должны вернуться в ядерную сделку.

"Экономика Ирана ухудшается день ото дня, очень быстро. Встретимся мы или не встретимся. Это исключительно на их усмотрение", — написал Трамп в Twitter.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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