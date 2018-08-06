В Калифорнии разбился легкомоторный самолет - СМИ

6 августа 2018 02:14 (UTC+04:00)

Небольшой самолет в воскресенье разбился, рухнув на автопарковку магазина CVS в городе Санта-Ана (штат Калифорния), передает ТАСС. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли, сообщила телекомпания NBC.

"Пожарные расчеты Санта-Аны и Коста-Месы находятся на месте крушения самолета по адресу: 3900, улица Бристоль-стрит в городе Санта-Ана. Число пострадавших пока не известно", - сообщила ранее в своем Twitter пожарная служба округа Ориндж.

Причины ЧП пока не установлены.

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