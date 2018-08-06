Пожары на севере Калифорнии привели к гибели стажера-электрика - СМИ

Природные пожары на севере американского штата Калифорния привели к гибели стажера-электрика. Об этом, как передает ТАСС, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на энергетическую компанию Pacific Gas and Electric.

По словам официального представителя этой компании Мелиссы Субботин, молодой стажер Джайрус Айета входил в состав группы электриков, восстанавливавших поврежденные линии электропередачи в зоне пожаров. Подробности произошедшего пока не уточняются.

По данным ABC, общее число жертв пожаров в Калифорнии возросло до семи человек.

Как информировал в воскресенье губернатор штата Джерри Браун, на территории Калифорнии зафиксировано в общем 17 крупных возгораний, охватывающих совокупную площадь 1,8 тыс. кв. км. Для борьбы с огнем мобилизовано более 14 тыс. пожарных из 18 американских штатов, а также Австралии и Новой Зеландии. Самое крупное возгорание называется "Карр" в округе Шаста - оно охватило территорию площадью 625,3 кв. км по сравнению с 573,9 кв. км сутки назад. Его удалось локализовать на 41%. Из-за возгорания эвакуированы почти 40 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун информировал, что президент США Дональд Трамп удовлетворил его запрос об объявлении округа Шаста зоной крупного стихийного бедствия. Это позволяет властям вне очереди получать помощь федерального правительства для ликвидации последствий природных пожаров.

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