Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

6 августа 2018 18:35 (UTC+04:00)

Президент США подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила в понедельник представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов, передает ТАСС.

"Президент распространил новый исполнительный указ по Ирану, который подразумевает восстановление санкций против Ирана", - сказала она, пояснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом политики по оказанию давления на Тегеран. "Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016 года", - отметила представитель американской администрации.

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