Трамп не пойдет на уступки Ирану до встречи с Роухани

Президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки Ирану до возможной встречи со своим иранским коллегой, сообщил журналистам представитель американской администрации, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий". Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что встреча возможна, если Иран проявит готовность изменить свою политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. Эти заявления вызвали вопросы у представителей СМИ относительно условий для проведения саммита США-Иран.

"Госсекретарь имел в виду, что он (Трамп – ред.) не пойдет ни какие уступки до встречи, что тут нет никаких предварительных условий", - сказал чиновник.

В свою очередь в Иране уже заявили, что готовы к переговорам с США в случае если Вашингтон вернется в прежнее ядерное соглашение.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей.

В понедельник власти США подтвердили, что поэтапно возвращают санкции против Ирана, которые были отменены в рамках СВПД.

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