Помпео может снова посетить Пхеньян

Госсекретарь США Майкл Помпео готов отправиться с новым визитом в Пхеньян на переговоры с руководством КНДР о ее денуклеаризации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник в эфире телекомпании Fox помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На вопрос о том, возможно ли проведение вскоре второго саммита США-КНДР, он ответил: "Ничего не намечено". "Мы обменялись письмами между президентом [США Дональдом] Трампом и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном, чтобы посмотреть, могут ли они добиться дальнейшего прогресса", - добавил советник американского лидера.

"Президент держит дверь открытой для Северной Кореи. Он показал им будущее, которое они могут иметь, если выполнят сказанное [на состоявшейся 12 июня встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына] в Сингапуре и откажутся от своих ядерной и баллистической ракетной программ. Войдет ли Северная Корея в дверь, зависит только от нее самой. Но никто не может сказать, что президент не держит эту дверь для них широко открытой", - заявил Болтон.

"Северокорейский режим знает, чего мы от него ждем. Мы рассчитываем, что они сдержат данное слово и осуществят денуклеаризацию. Они дали это слово Южной Корее, они дали его нам. Мы в данном случае ждем действий, а не риторики", - подчеркнул помощник главы администрации США.

Помпео посещал Пхеньян в апреле, мае и июле текущего года.

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