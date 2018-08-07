На Аляске разбился небольшой туристический самолет

7 августа 2018 02:29 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, еще один пропал без вести в результате падения небольшого туристического самолета в штате Аляска. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Катастрофа произошла к юго-западу от горы Денали 4 августа, однако спасатели обнаружили тела только сейчас. По мнению властей, пятый человек, скорее всего, погиб, однако его тело до сих пор не найдено.

На борту самолета, по данным AP, находились пилот и четыре туриста из Польши. Из-за неблагоприятных погодных условий поисково-спасательная операция была затруднена. Причины катастрофы пока не известны.

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