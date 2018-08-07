Помпео готов отправиться в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео готов отправиться в КНДР для еще одной встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

Болтон подчеркнул, что в первую очередь США ждут от КНДР действий по денуклеаризации.

"Как я говорил, госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном, мы предлагали это в самом недавнем письме от президента (Дональда Трампа) Ким Чен Ыну", — заявил Болтон.

"Но то, что нам действительно нужно, это не больше риторики. Нам нужна активность со стороны Северной Кореи по денуклеаризации", — добавил советник. По его словам, "Северная Корея не предприняла шаги, которые, по нашему мнению, необходимы для денуклеаризации".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны АСЕАН продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы добиться ее полной денуклеаризации.

С начала этого года наметились обнадеживающие перспективы нормализации ситуации на Корейском полуострове после двух встреч на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, а также между США и КНДР, в связи с обещанием Пхеньяна прекратить развитие ядерной и ракетной программ. Япония также выразила готовность к диалогу с Северной Кореей.

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