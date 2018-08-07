США будут наращивать антииранские санкции

7 августа 2018 21:03 (UTC+04:00)

Вашингтон не исключает введения дополнительных санкций против Ирана, но предусмотрит возможность "небольших" исключений из-под их действия, заявил во вторник в интервью телекомпании Fox Business советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

В полночь с 6 на 7 августа США восстановили первый пакет американских санкций против Ирана, заключительной стадией которых станет запрет на экспорт нефти, который будет введен в ноябре.

Болтон, слова которого приводит агентство Блумберг, сообщил, что США рассматривают также введение дополнительных мер против Тегерана после санкций в отношении экспорта иранской нефти. Он не исключил, что Вашингтон предусмотрит возможность "немногочисленных и отдаленных временным промежутком" исключений из введенных и готовящихся санкций, в том числе в отношении иранской нефти.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

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