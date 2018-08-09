Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до десяти человек

9 августа 2018 22:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния несколько недель, передает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Ранее сообщалось о шести погибших - четырех местных жителях и двух сотрудниках пожарных служб.

В числе последних погибших оказался технический работник, который оказывал помощь в тушении очага пожара. "Он погиб этим утром в результате (спровоцированного пожаром - ИФ) ДТП на трассе 99 в округе Техейма", - приводят издания выдержки из заявления местного департамента лесной промышленности и пожарной охраны.

Ранее в четверг сообщалось, что пожарным в Калифорнии удалось достичь прогресса в борьбе с природными пожарами.

Пожары в Калифорнии бушуют на протяжении нескольких недель. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром. Этим летом природные пожары охватили и несколько европейских стран, включая Швецию, Грецию, Испанию и Португалию. В Греции жертвами пожаров стали свыше 90 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций
Арабские страны 20:01
Nike не планирует налаживать производство в Узбекистане? (Эксклюзив)
Бизнес 19:40
Денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям
Другие страны 18:23
Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций
Арабские страны 14:49
НАТО поддержала решение США о новых санкциях против России
США 13:52
В Шарлоттсвилле объявили режим ЧП в годовщину ультраправых маршей
США 08:21
Лента новостей
В Греции число жертв пожара выросло до 93 человек
Европа 23:31
В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета
Турция 23:16
Китайский грузовой пароход впервые отправится в Европу через Северный полюс
Китай 23:12
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Атлантическом океане
Другие страны 22:36
Суд в Нидерландах отказал Ryanair в запрете забастовки пилотов
Европа 22:22
В Африке может появиться единая валюта и общий центробанк
Другие страны 22:09
Количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа через Казахстан увеличилось в 1,4 раза
Китай 21:45
Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9‍
В мире 21:33
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей
Политика 21:27