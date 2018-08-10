Госдеп: Вашингтон и Пхеньян поддерживают контакт практически ежедневно

Власти США поддерживают практически ежедневный контакт с руководством КНДР через различные каналы связи. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы продолжаем поддерживать диалог практически каждый день или через день", - заявила она. "Это могут быть телефонные переговоры, обмен сообщениями или почтовая переписка в интернете. Мы продолжаем диалог с их правительством", - сказала Науэрт.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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