В Белом доме раскрыли подробности повышения пошлин на турецкую сталь

10 августа 2018 20:14 (UTC+04:00)

Повышение пошлин США на турецкую сталь не связано с переговорами по торговле или любыми другими вопросами, заявила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

"Президент дал указание подготовить документы по увеличению пошлин на импорт стали и алюминия из Турции. Введение пошлины на основании статьи 232 на импорт из конкретных стран, чей экспорт может создать угрозу национальной безопасности, как это определено статьей 232, не зависит от переговоров по торговым или любым другим вопросам", - говорится в распространенном заявлении Уолтерс.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

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