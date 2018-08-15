В Госдепе заявили, что переговоры США и КНДР по денуклеаризации идут в верном направлении

15 августа 2018 01:44 (UTC+04:00)

Власти США считают, что регулярные контакты между Вашингтоном и Пхеньяном идут в верном направлении и способствуют денкуклеаризации КНДР. Об этом, как передает ТАСС, сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Неафишируемые переговоры <...>, которые мы ведем [с властями КНДР], движутся в нужном направлении", - заявила она. Науэрт также вновь подчеркнула, что контакты между двумя странами стали регулярными.

США продолжают оказывать давление на Пхеньян, требуя полностью выполнить условия сингапурской декларации. Как утверждал на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, руководство КНДР "не предприняло необходимых для денуклеаризации шагов", несмотря на договоренности между Трампом и Ким Чен Ыном.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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