Не менее 10 человек пострадали в Денвере в результате взрыва газа в жилом доме

15 августа 2018 04:05 (UTC+04:00)

По крайней мере десять человек пострадали во вторник в результате взрыва бытового газа в одноэтажном многоквартирном жилом доме в Денвере (штат Колорадо). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя городской службы пожарной охраны Грега Пиксли.

По его словам, местонахождение всех обитателей дома установлено. Часть пострадавших получили ожоги и были доставлены в больницу для оказания надлежащей медицинской помощи. Один из жильцов получил "тяжелые травмы" и также госпитализирован. Детей среди пострадавших нет.

Городская служба пожарной охраны выложила в своем Twitter снимки с места происшествия. На фотографиях видно, что взрыв практически сравнял с землей целую секцию жилого дома.

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