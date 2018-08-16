США пригрозили Турции новыми санкциями

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден, передает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

"Глава минфина Стивен Мнучен заявил, что США подготовили дополнительные санкции, если Турция откажется освободить американского пастора", - сообщает агентство.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду на 16% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

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