Помпео создал "группу действий" по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает "группу действий" по Ирану, передает РИА Новости.

"Сегодня я рад объявить о создании группы действий по Ирану. Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий госдепартамента, связанных с Ираном", — сказал Помпео журналистам в госдепартаменте.

Он вновь обвинил Иран в "дестабилизирующем и насильственном поведении" в отношении США и их союзников.

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