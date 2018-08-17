Трамп заявил, что уже сделал Америку великой

17 августа 2018 19:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что уже выполнил лозунг своей предвыборной кампании и сделал Америку вновь великой чуть более чем за полтора года своего пребывания в должности.

Он написал об этом на своей личной странице в сети Twitter, передает ТАСС.

В качестве доказательства своих успехов Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации.

Президент-республиканец сделал такое заявление, критически комментируя высказывания одного из своих политически[ противников из партии демократов, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил в среду, что не считает США великой страной, потому что женщины продолжают подвергаться дискриминации, отмечая, что "она [Америка] никогда не была такой уж великой".

"Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора [штата] Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия, - написал Трамп. - Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы - устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше!"

Трамп победил на выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Он вступил в должность 20 января 2017 года. В ходе избирательной кампании он обещал "сделать Америку снова великой": возродить промышленность и создать новые рабочие места, принять протекционистские меры в торговле с другими странами, облегчить налоговое бремя для бизнеса, ужесточить миграционную политику, пересмотреть направления внешней политики.

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