В США на аукционе продали монету с изображением Джорджа Вашингтона

17 августа 2018 20:42 (UTC+04:00)

Уникальная золотая монета 1792 года выпуска с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона продана на аукционе Heritage Auctions в американской Филадельфии за 1,7 миллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на сайт аукциона.

"Сделанная в Америке монета 1792 года с каноническим бюстом Вашингтона в золоте уникальна. Всего у восьми удачливых коллекционеров была возможность обладать ею", — сообщается на сайте. С задней стороны монеты располагается изображение геральдического орла.

Отмечается, что монета находилась в коллекции американского нумизмата Эрика Ньюмана с 1942 года.

На сайте сообщается, что монета была предметом исследований с 1855 года. "Хотя она считается уникальной, ее назначение, достоинство и история создания обсуждаются поколениями нумизматов", - говорится в сообщении. Согласно некоторым исследователям, она могла быть эквивалентна десятидолларовой монете "Американский золотой орел".

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