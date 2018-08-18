Стрелка из Флориды приговорили к пяти пожизненным срокам и 120 годам тюрьмы

18 августа 2018 11:07 (UTC+04:00)

Суд американского штата Флорида приговорил Эстебана Сантьяго, в 2017 году устроившего стрельбу в аэропорту, жертвами которой стали пять человек, к пяти пожененным срокам и 120 годам лишения свободы, передает РИА Новости со ссылкой на газету Sun-Sentinel.

Оглашая приговор, судья Бет Блум заявила, что его действия в аэропорту можно приравнять к "85 секундам зла", через столько времени после начала стрельбы нападавший был арестован. "Этому суду очень сложно, если вообще возможно, отделить зло в ваших действиях от зла в человеке", - сказала судья, обращаясь к Сантьяго.

Шестого января 2017 года на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла латиноамериканец Эстебан Сантьяго открыл стрельбу по людям. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения. Сантьяго был задержан полицией. Позднее выяснилось, что он является ветераном войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

Прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии. Ранее сообщалось, что если суд признает Сантьяго виновным, ему может быть вынесен смертный приговор. В ходе сделки с обвинением он признал свою вину и таким образом избежал смертной казни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При стрельбе на школьном матче во Флориде ранили трех человек
США 07:43
Канада поддержала санкции США против Мьянмы
Другие страны 03:17
Американский десантный корабль вошел в Черное море
В мире 00:04
Помпео поднимет в ООН вопрос придания импульса женевскому процессу по Сирии
В мире 17 августа 21:01
В США на аукционе продали монету с изображением Джорджа Вашингтона
США 17 августа 20:42
Трамп заявил, что уже сделал Америку великой
США 17 августа 19:40
Лента новостей
Компании ОАЭ заинтересованы в инвестировании в Казахстан
Бизнес 12:06
В Польше в ДТП погибли украинские граждане
Европа 11:59
В Баку стартовал международный турнир по художественной гимнастике «GymBala» (ФОТО)
Общество 11:58
Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги
ИКТ 11:51
В Польше перевернулся автобус, есть погибшие
Европа 11:49
Ташкентская горадминистрация сможет выпускать облигации
Бизнес 11:46
Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии
Россия 11:39
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 11:34
Японско-турецкий консорциум готовится ввести в строй крупный газохимический комплекс на туркменском побережье Каспия
Энергетика 11:32