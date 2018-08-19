Трамп за минуту объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами к лучшему, а не к худшему, передает РИА Новости.

"Многие люди спрашивают меня, почему я встречаюсь с зарубежными лидерами. Почему я трачу мое время. На самом деле, это очень важно. Я много раз говорил это. Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с (северокорейским) лидером Ким (Чен Ыном). Благодаря тому, что это (встреча) имело место быть, мы вернули наших великих героев через многие годы (обратно в США). Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят", — заявил Трамп в минутном видео, опубликованном на его странице в Twitter.

"У нас была потрясающая встреча с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Много вещей было исполнено. Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает", — добавил Трамп.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

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