Трамп обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Евросоюза и Китай манипулируют курсами своих национальных валют. С соответствующим обвинением он выступил в интервью агентству Reuters.

"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой, - заявил Трамп. - И я думаю, такие же манипуляции проводятся с евро".

Глава Белого дома подчеркнул, что США "решительно ведут переговоры с другими государствами". "Мы должны победить, но мне необходима поддержка со стороны ФРС", - заявил Трамп, вновь раскритиковав политику постепенного повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной службой.

С момента вступления Трампа в должность главы государства в январе прошлого года ФРС уже пять раз повышала базовую процентную ставку. В середине июня Федрезерв повысил ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года он повысит ставку еще дважды, а в следующем году - еще три раза.

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