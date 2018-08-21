Госдеп: Саммит в Хельсинки не был глубоко содержательным

21 августа 2018 21:26 (UTC+04:00)

Российско-американские переговоры на высшем уровне в Хельсинки 16 июля не были глубоко содержательными, передает ТАСС.

Такую оценку этому двустороннему саммиту дал во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Это не были глубоко содержательные обсуждения, - сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената. - Единственной договоренностью, достигнутой в Хельсинки, была договоренность о новой встрече советов национальной безопасности, что и происходит на текущей неделе". Митчелл имел в виду переговоры между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которые должны состояться в четверг в Женеве.

Отвечая на вопросы сенатора Эдварда Марки (демократ от штата Массачусетс), Митчелл уточнил, что лично президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали на встрече в финской столице ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, подписан в 1987 году). "Мне не известно ни о какой части разговоров, посвященных теме ДРСМД", - сказал помощник госсекретаря.

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