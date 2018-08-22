Болтон заявил, что США продолжат оказывать давление на Иран

22 августа 2018 12:24 (UTC+04:00)

США продолжат оказывать давление на Иран, используя не только экономические санкции. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Иерусалиме, Джон Болтон заявил, что Вашингтон добивается не смены режима в Тегеране, а изменения его поведения.

"Чтобы всем было ясно: смена режима в Иране не является американской политикой, то, чего мы хотим - это существенное изменение поведения режима", - сказал Болтон, пресс-конференцию которого транслировало израильское телевидение.

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