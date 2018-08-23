Трамп и Абэ подтвердили приверженность санкциям против КНДР

23 августа 2018 03:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в телефонном разговоре, что будут поддерживать санкции против КНДР, передаёт РИА Новости. Лидеры стран также запланировали встретиться друг с другом в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

"Лидеры договорились поддерживать твердые санкции против КНДР. Они также выразили желание встретиться позднее в этом году на ГА ООН", — сказала Сандерс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%
Другие страны 22 августа 04:39
В Японии летом из-за жары в больницы попали более 80 тысяч человек
Другие страны 21 августа 09:01
В Японии появится общенациональное приложение для вызова полиции
Другие страны 19 августа 17:02
На японской АЭС "Фукусима-1" создают дополнительную защиту от цунами
Другие страны 19 августа 08:48
Японско-турецкий консорциум готовится ввести в строй крупный газохимический комплекс на туркменском побережье Каспия
Энергетика 18 августа 11:32
В Японии обнародовали новые документы по делу Зорге
Другие страны 18 августа 08:29
Лента новостей
В Глазго 40 человек пострадали из-за утечки химвещества в ТЦ
Другие страны 03:48
В Бельгии мужчина погиб при нападении на посетителей ресторана
Европа 01:46
Один из пострадавших от удара молнии на Эльбрусе альпинистов погиб
Россия 01:13
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов
Звёздный мир 00:31
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров
Звёздный мир 00:11
Число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43 человек
Другие страны 22 августа 23:18
Лукашенко рассказал о проблемах между Беларусью и РФ
Европа 22 августа 22:56
В Египте перевернулся микроавтобус: 6 человек погибли, 12 ранены
Европа 22 августа 22:08
Афганистан не будет участвовать во встрече в Москве в начале сентября
Другие страны 22 августа 21:35