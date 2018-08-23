Трамп и Абэ подтвердили приверженность санкциям против КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в телефонном разговоре, что будут поддерживать санкции против КНДР, передаёт РИА Новости. Лидеры стран также запланировали встретиться друг с другом в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

"Лидеры договорились поддерживать твердые санкции против КНДР. Они также выразили желание встретиться позднее в этом году на ГА ООН", — сказала Сандерс.

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