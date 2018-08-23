США потратили на строительство стены на границе с Мексикой $3,2 млрд

23 августа 2018 17:10 (UTC+04:00)

Власти США уже потратили $3,2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в четверг, передает ТАСС.

"Мы ведем строительство стены на границе с Мексикой. На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году", - отметил Трамп.

Американский лидер также отметил, что его инициативы по строительству стены на южной границе постоянно наталкиваются на противодействие со стороны представителей Демократической партии США.

Возведение стены на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит Мехико, однако власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. В январе Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планировалось, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа
Европа 15:46
Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к обрушению экономики
США 15:28
Песков заявил, что рано говорить об ответе на санкции США
Россия 15:20
Россия не намерена отказываться от поставок ракетных двигателей в США
Россия 15:09
Правительство ЮАР заявило о неприятии заявлений Трампа по земельной реформе
Другие страны 14:59
Узбеки лидируют по количеству полученных российских паспортов
Узбекистан 12:10
Лента новостей
Баку и российские Минводы может связать скоростной поезд
Бизнес 17:18
Лавров проведет в Москве 29 августа переговоры с главой МИД Саудовской Аравии
Россия 17:17
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 16:52
Главы налоговых органов стран СНГ соберутся в Душанбе
Таджикистан 16:38
Президент Ильхам Алиев: Aзербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи
Политика 16:33
Беларусь и Россия на V Форуме регионов планируют подписать контракты на $500 млн
Беларусь 16:15
Начался визит Ангелы Меркель на Южный Кавказ
Грузия 16:06
Напавший на людей под Парижем был в списке лиц, представляющих угрозу
Европа 15:54
Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа
Европа 15:46