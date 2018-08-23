США потратили на строительство стены на границе с Мексикой $3,2 млрд

Власти США уже потратили $3,2 млрд на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в четверг, передает ТАСС.

"Мы ведем строительство стены на границе с Мексикой. На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году", - отметил Трамп.

Американский лидер также отметил, что его инициативы по строительству стены на южной границе постоянно наталкиваются на противодействие со стороны представителей Демократической партии США.

Возведение стены на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит Мехико, однако власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. В январе Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планировалось, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.