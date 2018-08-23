Помпео назначил спецпредставителя по КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что назначил Стива Бигена спецпредставителем по КНДР, передает РИА Новости.

"Стив будет возглавлять переговоры и другие дипломатические усилия с союзниками и партнерами", — сказал Помпео журналистам в госдепартаменте. Ранее Биген был вице-президентом автоконцерна Ford, отвечавшим за международные общественные связи.

В свою очередь, Биген заявил, что проблемы с КНДР "сложны для решения".

"Президент создал возможность, и мы должны ухватиться за все возможности для мирного будущего для Северной Кореи. Это должно начаться с окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", — сказал Биген.

Президент США Дональд Трамп провел в июне в Сингапуре саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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