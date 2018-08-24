США не ожидают, что Ким Чен Ын примет Помпео в ходе его визита в Пхеньян

24 августа 2018 01:27 (UTC+04:00)

Американская администрация не рассчитывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет госсекретаря США Майкла Помпео в ходе намеченной на будущую неделю поездки последнего в Пхеньян. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Этого у нас не намечено. Мы не ожидаем встречи с председателем [Трудовой партии Кореи, лидером КНДР] Ким [Чен Ыном]. Это не является частью данной поездки", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

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