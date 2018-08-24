США и Китай завершили в Вашингтоне двухдневные переговоры по торговле

Представители Соединенных Штатов и Китая в четверг завершили двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов, об итогах консультаций члены делегаций доложат вышестоящему руководству. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"Мы завершили двухдневные дискуссии со своими коллегами из Китая, а также обменялись мнением относительно того, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях, в том числе путем ответа на структурные вопросы в Китае, изложенные в 301-й статье [американского закона о торговле 1974 года]", - говорится в документе.

"Мы выражаем признательность китайской делегации за то, что она прибыла в США для проведения этих встреч. Делегация США проведет брифинг для своего начальства по поводу состоявшихся дискуссий", - отметила Уолтерс, при этом не упомянув о том, удалось ли сторонам прийти к какому-либо консенсусу по поводу решения нынешних проблем в торговых отношениях. Китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем находится в Вашингтоне с 22 августа.

Правительство Китая в четверг ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд. Как сообщило Центральное телевидение Китая, они вступили в силу в 12:01 по местному времени.

Ранее Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с введением США второго пакета пошлин и заявило о намерении Пекина пойти на необходимые ответные меры. Как отмечается в опубликованном в четверг заявлении ведомства, Китай планирует инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации.

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