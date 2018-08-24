Мощность урагана "Лэйн" в Тихом океане упала до третьей категории

Ураган "Лэйн" в Тихом океане ослаб с четвертой до третьей категории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную метеорологическую службу (NWS).

По данным службы, "Лэйн" сейчас находится примерно в 400 километрах к югу от Гонолулу. Ураган ослаб, и максимальная скорость стабильных ветров составляет около 200 километров в час.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в тихоокеанском штате Гавайи.

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