Трамп обвинил крупнейшие соцсети в том, что они вводят цензуру для пользователей

Президент США Дональд Трамп обвинил крупнейшие американские социальные сети в том, что они вводят цензуру, чтобы "заткнуть рот" миллионам своих пользователей, передает ТАСС.

Об этом он написал в пятницу на своей личной странице в сети Twitter, заявив о недопустимости подобных действий.

"Гиганты социальные сети затыкают рот миллионам людей, - написал Трамп. - Так нельзя поступать, даже если нам придется продолжать выслушивать средства фальшивой информации, такие как CNN, рейтинги которой сильно пострадали. Люди должны решать, что настоящее, а что не настоящее, без цензуры!"

Президент США не пояснил, какие именно соцсети и какие конкретно их действия он имеет в виду.

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