Трамп обвинил крупнейшие соцсети в том, что они вводят цензуру для пользователей

24 августа 2018 16:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обвинил крупнейшие американские социальные сети в том, что они вводят цензуру, чтобы "заткнуть рот" миллионам своих пользователей, передает ТАСС.

Об этом он написал в пятницу на своей личной странице в сети Twitter, заявив о недопустимости подобных действий.

"Гиганты социальные сети затыкают рот миллионам людей, - написал Трамп. - Так нельзя поступать, даже если нам придется продолжать выслушивать средства фальшивой информации, такие как CNN, рейтинги которой сильно пострадали. Люди должны решать, что настоящее, а что не настоящее, без цензуры!"

Президент США не пояснил, какие именно соцсети и какие конкретно их действия он имеет в виду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Активность пользователей Facebook в Азербайджане выросла
ИКТ 14:18
В Пекине прокомментировали заявления США о плохом состоянии экономики Китая
Китай 13:40
В США число отравившихся салатами из McDonald's превысило 500
США 09:53
Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана
Бизнес 09:30
Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты MALD-X
США 07:55
Мощность урагана "Лэйн" в Тихом океане упала до третьей категории
США 06:39
Лента новостей
В Баку на некоторых пешеходных переходах установлены пандусы и железные поручни (ФОТО)
Общество 16:47
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 16:44
Еврокомиссия ответила на угрозы Италии не платить взносы в бюджет ЕС
Европа 16:43
Азербайджанская продкомпания намерена расширить географию экспорта (Эксклюзив)
Бизнес 16:40
Азербайджанское коллекторское агентство увеличивает свой портфель
Бизнес 16:38
Назван состав жюри первого Международного фестиваля анимационных фильмов в Азербайджане (ФОТО)
Культура 16:38
К 85-летию выдающегося азербайджанского режиссера Расима Оджагова: объявлен конкурс фильмов и фоторабот "Шеки, я люблю тебя"
Культура 16:33
В июле в Турции было трудоустроено свыше 130 тысяч граждан
Бизнес 16:28
Туркменистан и Казахстан ищут новые подходы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта
Бизнес 16:25