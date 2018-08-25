США отменили выделение $200 млн помощи Палестине

25 августа 2018 17:12 (UTC+04:00)

Власти США по указанию президента Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Госдепартамента, передает ТАСС.

В сообщении ведомства не раскрывается точная сумма, на которую сократят финансовую помощь, но она составляет более $200 млн. Отмечается, что финансирование было пересмотрено, чтобы убедиться в том, что средства будут потрачены "в соответствии с национальными интересами США", что будет отвечать интересам налогоплательщиков.

На это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение "ХАМАС ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".

Президент США Дональд Трамп 2 января редложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. 16 января Госдеп объявил, что США перечислят Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В прошлом году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение.

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