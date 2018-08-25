Трамп: США в ближайшее время могут заключить с Мексикой крупное торговое соглашение

Соединенные Штаты могут в ближайшее время заключить с Мексикой крупное торговое соглашение в то время, как двусторонние отношения "улучшаются с каждым часом". Соответствующее сообщение, как передает ТАСС, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter.

"Наши отношения с Мексикой улучшаются с каждым часом... В ближайшее время может быть заключено крупное торговое соглашение с Мексикой!" - написал глава Белого дома. Он подчеркнул, что мексиканское правительство тесно сотрудничает с США.

Во вторник газета Politico проинформировала, что вашингтонская администрация намерена объявить о достижении принципиальной договоренности по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой. Однако в среду сотрудник пресс-службы аппарата представителя США на торговых переговорах сообщил журналистам, что Соединенные Штаты не достигли с Мексикой принципиальной договоренности по NAFTA.

16 августа Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на перезаключение торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

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