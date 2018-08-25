Трамп: США в ближайшее время могут заключить с Мексикой крупное торговое соглашение

25 августа 2018 18:40 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты могут в ближайшее время заключить с Мексикой крупное торговое соглашение в то время, как двусторонние отношения "улучшаются с каждым часом". Соответствующее сообщение, как передает ТАСС, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter.

"Наши отношения с Мексикой улучшаются с каждым часом... В ближайшее время может быть заключено крупное торговое соглашение с Мексикой!" - написал глава Белого дома. Он подчеркнул, что мексиканское правительство тесно сотрудничает с США.

Во вторник газета Politico проинформировала, что вашингтонская администрация намерена объявить о достижении принципиальной договоренности по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой. Однако в среду сотрудник пресс-службы аппарата представителя США на торговых переговорах сообщил журналистам, что Соединенные Штаты не достигли с Мексикой принципиальной договоренности по NAFTA.

16 августа Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на перезаключение торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США отменили выделение $200 млн помощи Палестине
США 17:12
Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР
Китай 15:22
Глава Twitter даст показания перед комитетом конгресса США
В мире 11:38
Комитет Конгресса США вызвал главу Twitter для дачи показаний
США 07:15
США обеспокоены намерением Евросоюза выделить Ирану $20,7 млн
США 06:32
Путин отметил роль партнеров в урегулировании кризиса в Сирии
Россия 24 августа 20:49
Лента новостей
У человека нашли новый "микроорган"
В мире 19:31
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
Происшествия 19:27
Азербайджан является важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе - депутат Бундестага
Политика 18:38
ИВ Балакенского района привлечет подрядчика для капремонта жилищного фонда
Тендеры 18:29
Туристов, застрявших у пика Исмоили Сомони, вернули в Душанбе
Таджикистан 18:26
На Крите нашли камерную гробницу с саркофагами и древними амфорами
Европа 17:52
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 17:18
Ангела Меркель: Aзербайджан - важная страна для ЕС с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы
Политика 17:15
США отменили выделение $200 млн помощи Палестине
США 17:12