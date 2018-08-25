Подросток убит при стрельбе на севере Калифорнии

25 августа 2018 20:43 (UTC+04:00)

Шестнадцалитетний подросток убит и восемнадцатилетний молодой человек критически ранен при стрельбе в старшей школе Армихо на севере штата Калифорния, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Полиция арестовала двоих подозреваемых. По информации полицейских, огонь открыли две настроенные друг против друга группы людей. Когда полицейские прибыли на место стрельбы, два подозреваемых сбежали, один попытался скрыться в школьном спортзале, но был арестован.

Школа закрыта. Рядом с ее зданием организовали пункт, где родители могут забрать своих детей домой.

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