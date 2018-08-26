Умер драматург Нил Саймон

26 августа 2018 22:04 (UTC+04:00)

Драматург и сценарист Нил Саймон умер в воскресенье в Нью-Йорке на 92-м году жизни. Об этом, как передает ТАСС, со ссылкой на его близкого друга сообщило агентство Associated Press.

По его информации, драматург умер в больнице из-за осложнений после пневмонии.

Нил Саймон родился 4 июля 1927 года в Нью-Йорке. Популярность он приобрел благодаря пьесам "Странная парочка" (The Odd Couple, 1965) и "Босиком по парку" (Barefoot in the Park, 1963). За "Странную парочку" Саймон был удостоен премии за достижения в театральной деятельности Tony.

В 1991 году его комедия "Затерянные в Йонкерсе" (Lost in Yonkers, 1991) была отмечена Пулитцеровской премией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме
США 16:22
У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне
США 10:28
В Техасе два человека погибли при столкновении поезда с мусоровозом
США 05:35
Умер сенатор Джон Маккейн
США 04:39
Подросток убит при стрельбе на севере Калифорнии
США 25 августа 20:43
Трамп: США в ближайшее время могут заключить с Мексикой крупное торговое соглашение
США 25 августа 18:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: У ковроделия в Азербайджане очень большая история и очень большое будущее
Политика 22:17
От парка Центра Гейдара Алиева по улицам Баку прошел традиционный пробег классических автомобилей (ФОТО)
Общество 22:12
В Израиле дефицит воды достиг 2,5 миллиарда кубометров
Израиль 21:21
В Зимбабве состоялась инаугурация президента Эммерсона Мнангагвы
Другие страны 19:58
Завершился митинг в центре Кишинева
Европа 18:58
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шамахинский сафари-парк (ФОТО)
Политика 18:27
В пражском аэропорту экстренно эвакуировали пассажиров самолета из Туниса
Европа 17:33
Турецкая ракетная установка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Турция 16:58
В Чикаго восемь человек погибли при пожаре в жилом доме
США 16:22