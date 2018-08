Умер драматург Нил Саймон

Драматург и сценарист Нил Саймон умер в воскресенье в Нью-Йорке на 92-м году жизни. Об этом, как передает ТАСС, со ссылкой на его близкого друга сообщило агентство Associated Press.

По его информации, драматург умер в больнице из-за осложнений после пневмонии.

Нил Саймон родился 4 июля 1927 года в Нью-Йорке. Популярность он приобрел благодаря пьесам "Странная парочка" (The Odd Couple, 1965) и "Босиком по парку" (Barefoot in the Park, 1963). За "Странную парочку" Саймон был удостоен премии за достижения в театральной деятельности Tony.

В 1991 году его комедия "Затерянные в Йонкерсе" (Lost in Yonkers, 1991) была отмечена Пулитцеровской премией.

