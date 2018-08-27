Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил в интервью газете Washington Examiner, что космические силы США крайне необходимы для защиты GPS от атак и при чрезвычайных ситуациях для обеспечения бесперебойной работы американского банковского сектора и энергосистем,передает РИА Новости.

По словам Брайденстайна, выведение спутников из строя будет представлять собой "экзистенциальную угрозу", поэтому космические силы США необходимы как никогда.

Глава НАСА объяснил это на примере банковского сектора и энергоснабжения. "Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать", — заявил он. Аналогичная ситуация произойдет с энергоснабжением в США, так как потоки электричества в энергосетях также регулируются синхронизирующим сигналом спутниковой системы.

Брайденстайн отметил, что в зависимости от спутниковых систем находятся также такие сферы как коммуникация, навигация, производство продуктов и энергии, сфера безопасности и обороны. По его словам, противники США наращивают потенциал, чтобы лишить их доступа к космосу.

"Если они это сделают, они могут поставить эту страну на колени", — добавил он.

Он отметил, что НАСА полностью поддерживает создание космических сил США, но не принимает участия в их формировании.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

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