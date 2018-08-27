Недалеко от статуи Свободы воспламенились баллоны с газом

27 августа 2018 23:44 (UTC+04:00)

Власти Нью-Йорка эвакуировали в понедельник около 3,4 тыс. человек в связи с воспламенением трех баллонов с пропаном на острове Либерти, где находится статуя Свободы. Об этом, как передает ТАСС, сообщили представители службы пожарной охраны города на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC.

Возгорание, предположительно, возникло из-за ошибки строителей, один из них получил ожог. К настоящему времени огонь потушен. Остров Либерти и статуя Свободы вновь открыты для посещения туристами.

В службе пожарной охраны подчеркнули, что ситуация была "чрезвычайно опасной", в частности, по той причине, что при взрыве баллоны могло разорвать на множество металлических осколков. В связи с произошедшим начато расследование.

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