Устроивший стрельбу во Флориде был психически нездоров

Молодой человек, который, по данным властей США, в воскресенье застрелил двух человек и ранил десятерых на территории рыночно-развлекательного комплекса в Джексонвилле (штат Флорида), страдал психическими расстройствами. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, 24-летнего Дэвида Катца из Балтимора (штат Мэриленд) по крайней мере дважды помещали в психиатрические учреждения. Ему прописывали психотропные препараты и средства от депрессии. Эти данные приводятся в полученных журналистами документах суда, касающихся развода родителей Катца в 2007 году.

Как отмечает агентство, в более младшем возрасте Катц нередко отказывался ходить в школу. Мать считала, что ее сын страдает от болезненного пристрастия к компьютерным играм и иногда прятала от него джойстики.

Как сообщалось ранее, Катц открыл стрельбу после того, как проиграл в турнире по Madden NFL. Как уточнил в понедельник на пресс-конференции шериф Джексонвилла Майк Уильямс, молодой человек специально стрелял в других игроков, игнорируя других посетителей комплекса. По данным СМИ, Катц убил двух других молодых людей, которые были его противниками на турнире. Позже он застрелился.

В США в последнее время участились случаи, при которых люди открывали огонь в общественных местах. Одним из последних резонансных происшествий такого рода стал массовый расстрел в Паркленде (штат Флорида) 14 февраля. В тот день бывший ученик одной из городских школ открыл огонь по учащимся и преподавателям, убив в общей сложности 17 человек и ранив еще 14. В конце июня американец открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.

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