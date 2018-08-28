Менее половины американцев поддерживает идею импичмента Трампа

28 августа 2018 18:40 (UTC+04:00)

Менее половины американцев (44%) поддерживает идею начать процесс импичмента президента США Дональда Трампа, которая в последнее время активно обсуждается в кулуарах Конгресса и местных СМИ.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Survey Monkey по заказу портала Axios, передает ТАСС.

Исследования показывают, что наиболее критично в отношении Трампа настроены сторонники Демократической партии - среди них импичмент поддерживают 79%. Из тех, кто причисляет себя к Республиканской партии, членом которой является Трамп, за начало этой процедуры высказались лишь 8%.

Ситуация вокруг Трампа значительно осложнилась на минувшей неделе из-за судебных процессов против двух его бывших советников: экс-руководитель предвыборного штаба президента Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18 в махинациях с налогами, а бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, заявив под присягой о том, что Трамп в 2016 году фактически заставил его совершить финансовые преступления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Де Мистура предложил провести следующую встречу "малой группы" по Сирии 14 сентября
В мире 16:34
Евросоюз готов ответить, если США введут новые пошлины на товары из ЕС
Европа 15:22
Джон Маккейн оставил послание к стране
США 08:39
Лавров: Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона по принципу взаимности
Россия 08:15
Устроивший стрельбу во Флориде был психически нездоров
США 07:34
Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона ситуацию в Сирии
Турция 04:55
Лента новостей
Производители Японии заинтересованы в создании совместных предприятий в Кыргызстане
Кыргызстан 19:02
Мурад Садых удостоен диплома фестиваля "Жизнь безграничных возможностей" в Москве (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:01
75-летний Аль Бано выступит в Баку
Культура 19:00
В Баку ожидается рост цен на вторичном рынке жилья
Бизнес 18:54
Азербайджанский производитель вина осваивает новые рынки для экспорта продукции
Бизнес 18:48
В Азербайджане задержано около 90 незаконных мигрантов
Общество 18:37
Гомель и китайский Чэнду стали городами-побратимами
Беларусь 18:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Лянкяран-Лерик
Политика 18:30
Тысячи жителей вернулись в пригород Дарая на юго-западе Дамаска
Арабские страны 18:24