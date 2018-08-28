Менее половины американцев поддерживает идею импичмента Трампа

Менее половины американцев (44%) поддерживает идею начать процесс импичмента президента США Дональда Трампа, которая в последнее время активно обсуждается в кулуарах Конгресса и местных СМИ.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Survey Monkey по заказу портала Axios, передает ТАСС.

Исследования показывают, что наиболее критично в отношении Трампа настроены сторонники Демократической партии - среди них импичмент поддерживают 79%. Из тех, кто причисляет себя к Республиканской партии, членом которой является Трамп, за начало этой процедуры высказались лишь 8%.

Ситуация вокруг Трампа значительно осложнилась на минувшей неделе из-за судебных процессов против двух его бывших советников: экс-руководитель предвыборного штаба президента Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18 в махинациях с налогами, а бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, заявив под присягой о том, что Трамп в 2016 году фактически заставил его совершить финансовые преступления.

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