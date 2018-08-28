Глава Пентагона: США больше не будут приостанавливать учения с Южной Кореей

Соединенные Штаты не намерены приостанавливать какие-либо совместные военные маневры с Южной Кореей, передает ТАСС.

Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге для журналистов.

"У нас на данный момент нет планов приостанавливать какие-либо еще учения. Мы будем работать в тесном контакте с госсекретарем, и мы будем делать то, что он сочтет нужным, чтобы активизировать усилия. Но сейчас не идет дискуссий по поводу дальнейших приостановок [маневров]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

Встреча состоялась 12 июня. По ее итогам главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. 22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда военных учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами саммита в Сингапуре.

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