Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в нечестности к пользователям

29 августа 2018 00:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что IT-компании Google, Twitter и Facebook нечестно обращаются со многими пользователями, передает РИА Новости.

"Думаю, что Google, Twitter и Facebook находятся на очень проблематичных позициях, и им нужно быть внимательными. Это нечестно по отношению к значительной части населения", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп обвинил Google в том, что поисковик сознательно замалчивает хорошие новости о нем и предоставляет пользователям только плохие отзывы. Также, по словам Трампа, компания замалчивает консервативную точку зрения и продвигает "левые" и "фейковые" СМИ. Google в ответ заявил, что не ранжирует выдачу поисковика по политическим мотивам.

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