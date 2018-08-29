Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в нечестности к пользователям

Президент США Дональд Трамп заявил, что IT-компании Google, Twitter и Facebook нечестно обращаются со многими пользователями, передает РИА Новости.

"Думаю, что Google, Twitter и Facebook находятся на очень проблематичных позициях, и им нужно быть внимательными. Это нечестно по отношению к значительной части населения", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп обвинил Google в том, что поисковик сознательно замалчивает хорошие новости о нем и предоставляет пользователям только плохие отзывы. Также, по словам Трампа, компания замалчивает консервативную точку зрения и продвигает "левые" и "фейковые" СМИ. Google в ответ заявил, что не ранжирует выдачу поисковика по политическим мотивам.

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