США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия

30 августа 2018 00:09 (UTC+04:00)

США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, передает РИА Новости.

Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, он рассказал, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA.

"Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции), что будет сделано исключение. Это решение должен будет сделать президент (США), если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано", - отметил Шривер.

Он отдельно упомянул обеспокоенность планами Индии приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400.

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